Juventus Lokomotiv Mosca, Bernardeschi scalpita: Dybala in panchina?

Scelte difficili in attacco per Maurizio Sarri: in Juventus Lokomotiv Mosca c’è un ballottaggio importante tra Bernardeschi e Dybala, chi gioca?

C’è un ballottaggio davvero interessante tra le fila della Vecchia Signora prima della partita Juventus Lokomotiv Mosca: si tratta di quello tra Federico Bernardeschi e Paulo Dybala, chi partirà titolare e chi, invece, si siederà in panchina tra i due? L’ex Fiorentina scalpita ma la Joya venderà cara la pelle: entrambi vogliono giocare la Champions League.

Juventus Lokomotiv Mosca, Bernardeschi o Dybala titolari?

Al momento nel 4-3-1-2 della Juventus contro la Lokomotiv Mosca ci sarà spazio per Szczesny in porta che ritornerà titolare dopo la panchina contro il Bologna in cui ha giocato Buffon.

A centrocampo invece, dopo lo scampolo di partita sabato sera, ritornerà sia Matuidi sia Khedira accanto a Pjanic. Il duello più grande, però, ci sarà in avanti: sicuri di una maglia saranno Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuain, ma per il terzo posto, quello di trequartista, Dybala e Bernardeschi si giocano una maglia importantissima e molto pesante.

