Juventus Lokomotiv Mosca: Ronaldo alla caccia dell’ennesimo record

Cristiano Ronaldo è alla caccia dell’ennesimo record della sua carriera in Juventus Lokomotiv Mosca: in Champions League darà il massimo per arrivarci.

Cristiano Ronaldo è vicino ad un record importante durante Juventus Lokomotiv Mosca: i bianconeri, infatti, vogliono aiutare CR7 ad arrivare un altro importante traguardo, ossia quelli di segnare alla squadra numero 34 in Champions League. Ce la farà? Staremo a vedere domani sera.

Juventus Lokomotiv Mosca, Cristiano Ronaldo record da battere

Cristiano Ronaldo vuole raggiungere il suo obiettivo che è quello di riuscire a battere e superare Raul. La Champions League, però, non è affatto semplice e non bisogna mai dare nulla per scontato: ci riuscirà?

Fare gol a 34 squadre diverse rappresenta un vero e proprio traguardo in Europa e non sarà affatto semplice ma con il suo talento tutto è possibile. In aggiunta, e non è scontato, tutta la squadra lavorerà per lui.

