Juventus, senti Cancelo: “Ronaldo il migliore. Scudetto? Sarà combattuto”

L’ex terzino della Juventus Cancelo è tornato a parlare della squadra bianconera, toccando numerosi temi. Queste le parole del portoghese.

Ha lasciato quest’estate la Juventus per passare al Manchester City, ma Cancelo è comunque in un certo senso legato a bianconeri e alla Serie A. Il portoghese, in un’intervista rilasciata a ‘Sky Sport’, ha toccato numerosi temi, parlando del campionato italiano e non solo.

Juventus, Cancelo torna a parlare dei bianconeri

Cancelo ha voluto in primis elogiare il suo ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo: “Cristiano è innanzitutto un amico. Lui è davvero un esempio e un modello da seguire. A me piace giocare contro di lui, perché io voglio sempre giocare contro i migliori“. insomma, il portoghese ha tessuto le lodi di CR7, senza però voler pronosticare un’eventuale finale di Champions contro la Juventus.

Il 25enne, che domani sarà impegnato con il suo Manchester City, contro l’Atalanta, ha poi parlato della lotta scudetto: “Credo che il campionato sarà combattuto fino alla fine. L’Inter è forte, ma la Juve è sempre la Juve. Sono davvero due grandi squadre. Mi manca l’Italia? Per me è stato un onore giocare in Serie A. Ho imparato davvero tanto“. Parole davvero belle e importanti quelle di Cancelo.

