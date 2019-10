Juventus Lokomotiv Mosca formazioni ufficiali: Sarri delude un top player

Juventus Lokomotiv Mosca formazioni ufficiali Champions League: Maurizio Sarri doveva scegliere tra Bernardeschi e Dybala: ecco chi ha scelto.

Alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino andrà in scena Juventus Lokomotiv Mosca, terza giornata della fase a gironi di Champions League che chiude l’andata. Maurizio Sarri ha già dato la lista delle formazioni ufficiali che aveva al suo interno un ballottaggio piuttosto importante, quello tra Federico Bernardeschi e Paulo Dybala per un posto dal primo minuto sulla trequarti nel 4-3-1-2: chi ha scelto? Qualsiasi decisione prenderà, un top player rimarrà deluso.

Formazioni Ufficiali Juventus Lokomotiv Mosca: Bernardeschi titolare?

Sarri darà spazio, in attesa delle formazioni ufficiali, a Szczesny in porta che torna titolare dopo la panchina contro il Bologna, con Cuadrado terzino destro in vantaggio su Danilo, da poco rientrato, mentre Alex Sandro terzino sinistro è una garanzia. In mezzo ancora confermato De Ligt accanto a Bonucci.

A centrocampo pochi, pochissimi dubbi, con Pjanic in cabina di regia, Matuidi e Khedira ai suoi lati. Sulla trequarti come detto, ballottaggio tra Bernardeschi e Dybala, con il primo favorito sul secondo, mentre in attacco non ci sono dubbi: giocheranno Gonzalo Higuain “Il Pipita” e Cristiano Ronaldo.

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK