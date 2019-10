Maurizio Sarri, Juventus Lokomotiv: il Sarrismo è rivoluzione

Maurizio Sarri si appresta a guidare per la terza volta in Champions League la Juventus nella sfida contro la Lokomotiv Mosca.

Da quando è arrivato a Torino si è parlato moltissimo di questo eclettico allenatore, che è riuscito a dare una svolta alla sua squadra grazie alle idee e all’intelligenza nella gestione delle emozioni nell’arco di un match. Tecnico dotato e intellettualmente avanti sa come affrontare le difficoltà e sta facendo crescere nel gioco la squadra.

Leggi anche —> Come seguire Juventus Lokomotiv in streaming

Maurizio Sarri, Juventus Lokomotiv: il Sarrismo

Il Sarrismo è una rivoluzione, Maurizio Sarri ha sconvolto il mondo Juventus e i suoi calciatori con le idee. Dimostrando di essere un tecnico in grado di fare la differenza grazie alla personalità e alla voglia di mettere in campo tecnica e dinamismo.

Stasera vedremo un’altra partita che si spera possa essere dominata come già accaduto nelle due precedenti in Europa contro Atletico Madrid, in Spagna, e Bayer Leverkusen, all’Allianz Stadium. Di certo c’è curiosità per capire come il mister interpreterà la partita, con voglia e determinazione.

Le scelte

Le scelte di Maurizio Sarri sono presto dette, ecco le probabili formazioni di Juventus Lokomotiv Mosca:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.

Lokomotiv Mosca (4-3-3): Guillerme; Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu; Barinov, Murilo, Krychowiak; Al. Miranchuk, Eder, Joao Mario.

Scelte interessanti che confermano come il tecnico sia pronto a giocarsela con intelligenza e anche una certa voglia di fare risultato. Vedremo stasera quale sarà la sorte di questa gara con i bianconeri pronti a portare a casa dei punti fondamentali per l’eventuale qualificazione al prossimo turno ipotecata.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK