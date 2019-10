Calciomercato Juventus, il Barcellona chiama un centrocampista bianconero

Il Barcellona vuole portare nella Liga un centrocampista bianconero in forza a Sarri. Le ultimissime news di calciomercato Juventus preoccupano i tifosi.

Il Barcellona guarda in casa della Vecchia Signora e segna sul taccuino il nome di Rodrigo Bentancur: le ultimissime news di calciomercato Juventus parlano di un Josep Bartomeu stregato dal mediano uruguaiano classe 1997 che ieri sera, contro la Lokomotiv Mosca, è stato uno dei migliori in campo, in grado di giocare sostanzialmente in tre ruoli: da interno, da vertice basso e anche da trequartista.

Calciomercato Juventus, Bentancur al Barcellona: offerta in corso

Rodrigo Bentancur piace moltissimo al Barcellona che vuole riuscire a portarlo in Spagna, complice anche e soprattutto uno sponsor d’eccezione davvero importante: stiamo parlando di Luis Suarez. Il ragazzo, connazionale dell’ex Boca Juniors, sta spingendo molto per portare il ragazzo alla Juventus.

Il giocatore, che sta trovando davvero poco spazio tra le fila della società di Corso Galileo Ferraris, ieri sera un po’ a sorpresa è stato schierato titolare un po’ a sorpresa dal primo minuto facendo benissimo. Il minutaggio a disposizione, però, è davvero poco, chiuso dai vari Pjanic, Khedira, Rabiot e Matuidi.

Bartomeu, però, lo vorrebbe a tutti i costi e sarebbe pronto a mettere sul piatto qualcosa come 35 milioni di euro per convincere la Juventus a lasciarlo partire: ci riuscirà oppure no? Staremo a vedere, ma Sarri e Paratici lo considerano al momento incedibile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK