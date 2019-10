Mandzukic lascia la Juve, Calciomercato: Paratici svela il suo futuro

Mario Mandzukic lascia la Juventus già a gennaio? Prima della partita contro la Lokomotiv Mosca, Fabio Paratici ha svelato il suo futuro.

Mario Mandzukic è sempre più lontano dal progetto della Juventus e nessuno ormai lo nasconde più. intervistato prima di Juventus Lokomotiv Mosca, Fabio Paratici ha svelato il suo futuro in attesa di capire se riuscirà ad essere ceduto altrove. Si ipotizza, ma non è sicuro, di iniziare a farlo allenare altrove prima della sua cessione: sarà così oppure no? Il dirigente bianconero lo ha svelato ai microfoni di Sky Sport.

Mandzukic lascia la Juventus, Calciomercato: parla Paratici

L’uomo del calciomercato Juventus svela un’ultimissima news e dichiara che insieme al calciatore stanno parlando e valutando quale sia la situazione migliore per lui e soprattutto per la Vecchia Signora.

Paratici ha dichiarato che insieme all’attaccante croato, anche per ringraziarlo di tutto quello che ha fatto per la causa bianconera, sta valutando insieme al suo entourage qualunque possibilità, il che ovviamente presuppone sia una cessione all’estero, Premier League su tutti, sia che possa rimanere fino a fine stagione.

Insomma, come sappiamo le vie del mercato sono infinite ma allo stesso tempo per lui, ormai è chiaro, lo spazio non sembra esserci più per lui tra le rotazioni di Maurizio Sarri.

