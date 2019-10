Mbappè alla Juventus continua ad essere uno dei colpi di calciomercato più importanti in vista della prossima estate. Il ragazzo continua ad essere un sogno.

Secondo Tuttosport i bianconeri starebbero pensando a lui per il dopo Cristiano Ronaldo. Certo il calciatore del Paris Saint German costa tantissimo anche se l’investimento varrebbe la pena. Staremo a vedere se l’affare sarà messo sul piatto con diverse possibilità in vista del futuro.

Mbappè alla Juventus, Calciomercato: carta Dybala

Come capitato già in passato anche per Mbappè alla Juventus potrebbero esserci dei sacrifici importanti. Tra questi quello che porta il nome di Paulo Dybala. Di recente infatti si è parlato più volte della possibilità estiva di vedere la Joya in Francia.

Staremo a vedere se l’affare si farà, fatto sta che per i tifosi bianconeri è lecito sognare con l’acquisto di un calciatore di grande spessore. Nelle prossime settimana sarà importante fare dei passi verso questo acquisto, al quale ci si avvicinerà comunque per gradi.

