Gol annullato a Higuain, Lecce Juventus: il Var gela i bianconeri

Gol annullato a Higuain, Lecce Juventus: una decisione del Var non consente ai bianconeri di passare in vantaggio contro i pugliesi.

Erano bastato soltanto 15 minuti alla Juventus per sbloccare il match contro il Lecce. Una decisione del Var ha pero annullato la rete di Gonzalo Higuain.

Gol annullato Higuain, Lecce Juventus: la decisione del Var

Era stata perfetta l’azione dei bianconeri. con una buona percussione sulla sinistra di Alex Sandro. Il brasiliano aveva messo in mezzo, colpendo forse non benissimo. Il suo cross però aveva trovato Higuain tutto solo a due passi dalla porta. Per l’argentino è stato semplicissimo spingere in rete. Il Pipita era in posizione di fuorigioco e l’intervento del Var ha annullato il tutto. Lecce Juventus resta sullo 0-0.

