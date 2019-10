Pagelle Lecce Juventus: tutti i voti della partita

Pagelle Lecce Juventus: ecco tutti i voti della partita andata in scena allo stadio Via del Mare. Tante sorprese tra i bianconeri.

Lecce Juventus è stato l’anticipo delle ore 15 della nona giornata di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri sono andati a far visita a una squadra pugliese galvanizzata dal pari sul campo del Milan di domenica scorsa. Ecco le pagelle del match tra giallorossi e piemontesi:

Szczesny 6,5

Danilo 6

Bonucci 6

de Ligt 6

Alex Sandro 5,5

Bentancur 6,5

Pjanic 6,5

Emre Can 5,5

Bernardeschi 5,5

Dybala 6,5

Higuain 6

Pagelle Lecce Juventus, i migliori e i peggiori del match

Pagelle Lecce Juventus ci portano a parlare di alcuni singoli. I riflettori erano in primis puntati sull’attacco della squadra bianconero, orfano di Cristiano Ronaldo. Dybala e Higuain avevano il compito di non far rimpiangere la stella portoghese e di dimostrare di potersi caricare la squadra sulle spalle. Responsabilità che spettava anche a Bernardeschi. sempre più calato nel ruolo da trequartista.

Attenzioni particolari pure per Bentancur, che si sta pian piano riuscendo a ritagliare uno spazio importante. Chance fondamentale anche per Danilo. Sarri infatti ha voluto testarli in un match comunque ricco di insidie e di pericoli. La difesa della Juventus deve dimostrare di avere affidabilità e qualità anche in quelle che al momento possono essere chiamate alternative, per quanto l’ex City è stato fermo a causa di un infortunio.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK