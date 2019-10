Sarri, Lecce Juventus: “Mancate cattiveria e lucidità”

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lecce Juventus 1-1: ecco che cosa ha detto l’allenatore della squadra bianconera.

La Juventus è stata bloccata sull’1-1 dal Lecce in un match che si può definire maledetto. I bianconeri hanno creato tanto, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni. Ai piemontesi non è bastato il rigore realizzato da Dybala a inizio ripresa. Immediato è stato infatti il pari, arrivato sempre dagli undici metri, di Mancosu.

Sarri, Lecce Juventus: le parole dell’allenatore dei bianconeri

Maurizio Sarri ha parlato nel post partita di Lecce Juventus ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi in primis sulle condizioni di Pjanic e Higuain: “Non so come stia Pjanic. Higuain penso farà un controllo in ospedale. Credo comunque che le sue condizioni siano sotto controllo“.

L’allenatore della Juventus ha poi però voluto analizzare il match e ciò che non gli è piaciuto nella sua squadra.”Noi dovevamo rimanere più lucidi. Abbiamo creato tanto, ma non siamo stati cattivi. Dopo il vantaggio dovevamo pensare a chiudere la partita. Cristiano Ronaldo? Era giusto dargli un turno di riposo, ma non si può parlare di questo. Oggi c’è stata troppa leggerezza nel non concretizzare. Non mi è piaciuto l’atteggiamento dopo il vantaggio. Fase difensiva? C’è sicuramente qualcosa da migliorare“.

