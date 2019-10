Video Gol Dybala Lecce Juventus: la sblocca l’argentino

Video Gol Dybala Lecce Juventus: l’argentino sblocca il risultato allo stadio Via del Mare. Per guardare la rete clicca qui.

Lecce Juventus si sta dimostrando una partita tutta da vivere. Ci sono infatti voluti 50′ per sbloccare il risultato allo stadio Via del Mare. A pensarci è stato Paulo Dybala.

Video Gol Dybala Lecce Juventus, l’argentino la sblocca

La Joya ha realizzato con freddezza un calcio di rigore, incrociando con il sinistro. Il penalty era stato assegnato con l’ausilio del Var. Sul tiro di Pjanic dal limite, Petriccione va a contrastare il bosniaco in scivolata e in modo falloso. Il contatto avviene dentro l’area. E Dybala dagli undici metri non ha sbagliato.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK