Chiesa alla Juventus, Calciomercato: Commisso svela tutto

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Federico Chiesa svelando il futuro del ragazzo: le ultime di calciomercato Juventus.

Federico Chiesa alla Juventus è un affare di calciomercato che potrebbe diventare realtà tra circa un anno. La Fiorentina è pronto a cederlo, ma soltanto tra un anno: questo è quello che ha dichiarato Rocco Commisso, il presidente dei gigliati. Le ultimissime news di calciomercato con il retroscena inaspettato del patron della compagine toscana.

Chiesa alla Juventus, Calciomercato: parla Commisso

Non solo di Federico Chiesa si è parlato, secondo quanto riportato da Radio anch’io Sport, ma anche di Castrovilli. La Fiorentina non vorrebbe chiaramente cedere il ragazzo classe 1997 così come l’ex giocatore della Cremonese. Il ragazzo, infatti, è un giocatore che vorrebbe lasciare la Toscana per arrivare a Torino, ma non sarà semplice.

Il motivo va ricercato nel fatto che soprattutto Commisso fa onorare, con un certo piglio, il contratto che giustamente è stato sottoscritto. Insomma, ci sarà da trattare.

