Buffon Juventus, rinnovo in vista? Calciomercato: l’amore continua

Gianluigi Buffon e la Juventus, una storia d’amore infinita: il portiere potrebbe firmare il rinnovo nelle prossime settimane fino al 2021. I dettagli.

Gianluigi Buffon e la Juventus: una storia d’amore infinito che potrebbe continuare con un nuovo, forse l’ultimo, capitolo. Le ultimissime news di calciomercato parlano di un portiere che firmerà un prolungamento per un’altra stagione, fino ad arrivare al 30 giugno 2021, da calciatore. Al momento questo è soltanto un rumor che riporta Sportmediaset ma le parti in questione starebbero già trattando. Del resto, sul suo talento ed il suo stato di forma non si discute: è ancora oggi ultra competitivo.

Buffon rinnova, Calciomercato Juventus: i dettagli

Buffon e il rinnovo con la Juventus possono essere considerati, dato l’amore ed il rispetto reciproco, poco più che una formalità qualora, ovviamente, ci sia la volontà da parte di tutte le parti in causa di mettere nero su bianco e siglare questo nuovo contratto.

L’idea, insomma, è quella di andare avanti ancora per un’altra stagione, sempre in qualità di secondo di lusso di Sczczesny. Quando è stato chiamato in causa, infatti, il portierone ex della Nazionale e del Psg ha sempre risposto presente ed i fatti parlano chiaro: è stato lui a salvare i bianconeri all’ultimo minuto nella sua ultima uscita da titolare con un intervento magnifico.

Maurizio Sarri questo lo sa bene e sta pensando di dare il suo assenso a questa operazione che, paradossalmente, sarebbe low-cost: attualmente, lo ricordiamo, Buffon guadagna 1,8 milioni di euro a stagione e nel suo prolungamento non ci sarebbe un aumento molto considerevole.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK