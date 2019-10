Calciomercato Juve, Paratici guarda Inter Brescia: un osservato speciale

Fabio Paratici questa sera guarderà molto da vicino Inter Brescia: vuole osservare un giocatore per poi infiammare il calciomercato Juventus di gennaio.

Questa sera andrà in scena Inter Brescia a San Siro e, probabilmente, non ci sarà personalmente Fabio Paratici allo stadio per assistere alla gara, ma sicuramente i suoi occhi saranno fissati sull’incontro. Il motivo? Portare nella prossima sessione di calciomercato Juve, Tonali in bianconero.

Calciomercato Juve, Paratici guarda Inter Brescia: Tonali nel mirino

E’ proprio Sandro Tonali l’oggetto del desiderio non solo della Juventus, ma anche di moltissimi altri top club a livello italiano ed internazionale.

Anche la stessa Inter, per esempio, stravede per il regista delle Rondinelle e, per questo motivo, si prospetta un vero e proprio incontro ravvicinato tra queste due realtà.

Al momento Cellino non sembra avere intenzione di vendere Tonali, ma allo stesso tempo non è da escludere il fatto che, ben presto, soprattutto se i lombardi riusciranno a navigare in acque tranquille già a gennaio, non possa cambiare idea.

Staremo a vedere che cosa accadrà, ma questo Brescia Inter sembra essere davvero stellare anche per il calciomercato Juve: il momento è adesso.

