Calciomercato Juventus, ufficiale: preso un attaccante dal Velez, i dettagli

Il calciomercato Juventus non guarda solo al presente ma al futuro: Agnelli e Paratici hanno messo a segno un colpo in attacco ufficiale dal Velez.

E’ un colpo davvero importante in quanto in patria è considerato il nuovo Angel Di Maria: stiamo parlando di Matias Soule, attaccante di soli 16 anni che arriverà direttamente dal Velez Sarsfield e che sta letteralmente facendo sfracelli quest’anno.

I dettagli economici non sono ancora stati svelati ma si parla per lui di un contratto con i bianconeri per i prossimi tre anni: quale sarà il suo futuro da gennaio in poi? Le ultime su questo colpo di calciomercato Juventus?

Calciomercato Juventus, Soule preso dal Velez: andrà in Primavera?

Al momento non sono chiari ulteriori dettagli riguardo a questo affare che di fatto si è concretizzato in queste ore ma che, come è giusto che sia, verrà ufficializzato soltanto a gennaio quando verrà depositato il contratto del ragazzo.

Soule, come detto, è un attaccante moderno, molto giovane ma che, ovviamente, non verrà aggregato alla prima squadra della Vecchia Signora. Verrà infatti aggregato dapprima alla Primavera dove avrà modo di adattarsi al calcio italiano con molta calma.

Non è da escludere che, se i tempi di inserimento saranno veloci e lo permetteranno, Matias Soule della Juventus verrà aggregato alla formazione Under 23 militante in Serie C dove, tuttavia, troverebbe poco spazio vista l’esplosione di Eric Lanini. Un grande colpo in prospettiva, però, per i bianconeri che hanno anche battuto la concorrenza del Monaco.

