Juventus, per Rugani questa è l’ultima chance

Daniele Rugani è ormai ai margini del progetto della Juventus, ma per lui potrebbe esserci contro il Genoa l’ultima chance per giocarsi la permanenza.

Daniele Rugani alla Juventus è ormai la quinta scelta tra i difensori centrali. L’infortunio di Giorgio Chiellini e un Demiral poco convincente, però, potrebbero fargli scalare importanti gerarchie e, per questo motivo, contro il Genoa potrebbe essere il suo momento. Maurizio Sarri, infatti, potrebbe concedergli un’occasione da titolare in ottica turn-over nella retroguardia per far rifiatare uno tra De Ligt e Bonucci.

Juventus, Rugani titolare con il Genoa?

Al momento non sembra essere la prima scelta nella mente di Sarri, Rugani titolare in Juventus Genoa. Allo stesso tempo, però, il ragazzo classe 1994 si sta allenando bene ed a quanto pare sembra essere in un buono stato di forma.

Il suo esordio in questa nuova stagione, insomma, potrebbe ben presto avvenire ma, allo stesso tempo, non è da escludere che ci sia spazio, se non in questa gara, nelle prossime.

Chiellini, infatti, è ancora lontano dal rientro, mentre Demiral, il neo acquisto estivo dal Sassuolo, nell’unica occasione che fino a questo momento ha avuto, ha steccato.

Al contrario, l’ex Empoli è sempre considerato molto affidabile non solo dai compagni bianconeri ma anche dall’allenatore che, tuttavia, non sembra bastare per valergli una conferma per la prossima stagione.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK