Pogba alla Juve, Calciomercato: arriva un aiuto inaspettato

Paul Pogba è l’oggetto del desiderio di molti top club per il calciomercato. La Juventus è in prima linea e potrebbe ricevere un aiuto inaspettato.

E’ l’oggetto del desiderio di moltissimi top club già a gennaio. Tutti lo vogliono dal momento che riesce ad abbinare talento, qualità, quantità, tecnica, corsa e senso del gol. Paul Pogba nel corso degli anni, non senza difficoltà, è diventato un giocatore completo e straordinario che, forse, ha finito il suo tempo al Manchester United.

Pogba alla Juventus, Calciomercato:

La Juventus questo lo sa bene ed ha provato a portarlo nuovamente a Torino dove è esploso: potrebbe arrivare un aiuto inaspettato che potrebbe spingere il francese tra le braccia di Maurizio Sarri.

L’aiuto in tal senso potrebbe davvero arrivare da chi non te l’aspetti: in primis dal fatto che il ragazzo, a causa di qualche acciacco, ha giocato davvero poco in stagione. Allo stesso tempo, inoltre, Florentino Perez, presidente del Real Madrid, club interessato fortemente a Pogba, sembrerebbe esserti tirato indietro.

Il motivo è molto semplice: Zidane vorrebbe portare alla corte dei Blancos un giocatore che ha altre caratteristiche. Questo fatto aprirebbe necessariamente le strade della Juventus che avrebbe senz’altro campo libero per poter fare le proprie mosse.

