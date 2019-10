Video Gol Ronaldo Juventus Genoa: la decide su rigore

Video Gol Ronaldo Juventus Genoa 2-1: CR7 decide la gara su rigore che si era procurato proprio lui. Tiro perfetto. Per vedere la rete clicca qui.

Cristiano Ronaldo a 40 secondi dalla fine si prende un rigore decisivo e netto che mette a segno con un tiro perfetto. La decide ancora lui

Video Gol Ronaldo Juventus Genoa: rigore decisivo

Segna sempre Cristiano Ronaldo e non ci sono storie: quando il portoghese scende in campo è una certezza. Beati coloro che ad inizio di stagione, a suon di milioni, lo hanno comprato al Fantacalcio.

Il portoghese, come potete vedere nel video che ti fa vedere la rete di CR7, vedrai quanto il giocatore è assolutamente decisivo e assolutamente fondamentale per questa squadra.

Anche quando non realizza nessuna rete, infatti, è comunque sempre al centro nella manovra offensiva bianconera nel bene e nel male grazie ai suoi guizzi, con gli avversari che lasciano spesso le proprie posizioni per fare raddoppio su di lui. Insomma, è davvero fondamentale per Maurizio Sarri e, in generale, per qualunque allenatore.

