Video Juventus Genoa highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Juventus Genoa highlights: le immagini più salienti della partita odierna dell’Allianz Stadium tra bianconeri e rossoblu. Clicca qui per vedere la sintesi.

Juventus Genoa è stato uno dei match dell’odierno turno infrasettimanale di Serie A. All’Allianz Stadium è andato in scena una partita avvincente, equilibrata, combattuta e che non ha affatto deluso le aspettative.

Video Juventus Genoa: gol e highlights partita

Juventus Genoa è stato considerato il match della ripartenza dei bianconeri, che volevano tornare a vincere dopo il deludente pareggio di sabato scorso sul campo del Lecce. L’attenzione e la tensione erano però molto alte, perché i liguri sono sempre stati per la Vecchia Signora un avversario ostico e da prendere assolutamente con le molle. I rossoblu sono apparsi rinvigoriti dalla cura Thiago Motta, mettendo a tratti in difficoltà la capolista della nostra Serie A. Una partita che ha comunque dato delle risposte importanti da entrambe le parti. All’Allianz Stadium lo spettacolo non è certo mancato.

Nel video gol highlights di Juventus Genoa potrete vedere tutte le azioni salienti della partita e la sintesi di un match che ha detto molto sul valore e sulle capacità delle due squadre in campo. Il risultato è una sentenza inappellabile.

