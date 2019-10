Video Milan Spal highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Milan Spal highlights: tutte le immagini della partita dello stadio San Siro, che ha chiuso la decima giornata di Serie A. Clicca qui per vedere la sintesi.

Vittoria necessaria. Poteva essere riassunta senza alcun dubbio così Milan Spal. Entrambe le squadre avevano infatti l’obbligo di fare punti per risalire la classifica e per ripartire.

Video Milan Spal highlights: le immagini salienti della partita

Sicuramente molto più complicata la situazione dei rossoneri. Pioli ha conquistato soltanto un punto in due partite e un successo oggi sarebbe stato di vitale importanza. Il Milan doveva assolutamente rilanciarsi davanti al proprio pubblico per evitare di rendere la propria situazione ancor più complicata. Discorso un po’ diverso per la Spal, reduce dal buon pareggio casalingo contro il Napoli. Gli emiliani erano quindi alla ricerca della tanto agognata continuità. E la partita era senza alcun dubbio quella giusta per provare a farlo, prendendo fiducia e consapevolezza.

Nel video highlights di Milan Spal si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali e di grande importanza da ambo le parti. La corsa verso l’Europa che conta e la salvezza passava senza alcun dubbio da quanto succedeva allo stadio San Siro. E Pioli e Semplici si sono giocati una fetta del loro futuro e del loro destino.

