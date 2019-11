Torino Juventus, curioso avvenimento durante il riscaldamento

Durante il riscaldamento di Torino Juventus è avvenuto un fatto davvero curioso che ha coinvolto Sczczesny e Cristiano Ronaldo: cos’è successo?

Il tutto è avvenuto durante il riscaldamento del derby in cui Szczesny ha tirato una pallonata in testa a Cristiano Ronaldo. CR7 non si aspettava questo colpo inaspettato da parte del portiere, che si è subito scusato. I due, però, poi alla fine hanno scherzato e si sono abbracciati, stemperando un po’ la tensione di questo derby.

Torino Juventus, riscaldamento Derby: avvenimento curioso

Questo aneddoto un po’ curioso durante il riscaldamento del derby Torino Juventus ha fatto sorridere tutti gli spettatori presenti allo stadio e, soprattutto, tutti gli spettatori da casa che, quando hanno sentito questo retroscena dagli inviati dal campo, hanno sicuramente sorriso.

