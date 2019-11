Isco alla Juventus, Calciomercato: scambio in vista

Isco alla Juventus è un affare che potrebbe andare in porto nella prossima sessione estiva di calciomercato. Ci sarebbe, però, uno scambio in vista.

Al momento questa rimane soltanto un’ipotesi che non sembra trovare conferme nonostante dalla Spagna dicano che sia una vera e propria possibilità per l’estate. Isco alla Juventus potrebbe essere un vero e proprio top player in arrivo, l’ennesimo, per i bianconeri: lo scambio di cui parlano è quello con Paulo Dybala, con la Joya che potrebbe trasferirsi ben presto al Real Madrid.

Isco alla Juventus, Calciomercato: scambio con Dybala?

Al momento è davvero difficile pensare ad un Paulo Dybala lontano dalla Juventus, anche in un eventuale scambio con Isco. Le ultimissime news di calciomercato Juventus, infatti, riportano il fatto che il talentuoso fenomeno dei Blancos potrebbe infatti venire utilizzato in un altro scambio ed approdare in Premier League.

Si parla, infatti, di uno scambio Isco-Eriksen con il Tottenham. Il ragazzo danese infatti è in scadenza di contratto e potrebbe ben presto lasciare l’Inghilterra alla ricerca di una nuova avventura.

