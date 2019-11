Calciomercato Juventus, Rugani alla Roma: Pallotta alza l’offerta

Calciomercato Juventus, per portare Daniele Rugani alla Roma il presidente James Pallotta ha deciso di alzare l’offerta per accontentare Paratici. Le ultime.

E’ un vero e proprio obiettivo di calciomercato della Roma Daniele Rugani: il difensore centrale classe 1994 di proprietà della Juventus è finito fortemente nel mirino dei giallorossi e sarà uno dei principali obiettivi per gennaio della squadra della capitale. Riusciranno a strapparlo a Sarri nonostante il rientro ancora lontano di Giorgio Chiellini che, di fatto, lo ha costretto a rimanere bloccato a Torino in estate? Le ultime news.

Calciomercato Juventus, Rugani alla Roma: l’offerta alzata

Per arrivare a portare Rugani alla Roma, stando alle ultimissime news di calciomercato Juventus in diretta live, James Pallotta, il presidente e patron dei capitolini, sarebbe pronto ad alzare l’offerta e ad arrivare a circa 35 milioni di euro per il suo cartellino.

A queste cifre, però, la Vecchia Signora potrebbe adesso accettare di lasciar partire l’ex Empoli che quest’anno è sceso in campo soltanto una volta contro il Genoa, fornendo per altro un’ottima prestazione, solida e convincente.

Insomma, staremo a vedere quale sarà il suo immediato futuro ma una cosa è certa: il ragazzo, dopo anni in cui non è mai stato considerato titolare, adesso vuole giocare e esplodere.

