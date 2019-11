Diletta Leotta in pigiama e i fan impazziscono sui social network. Ieri sera infatti la giornalista ha pubblicato una foto inattesa su Instagram che ha ricevuto una valanga di Mi Piace.

La ragazza è al centro della foto insieme a due amiche. Ha in mano una ciotola di pop corn, indossa calzini pesanti ma ha un pantaloncino che lascia davvero poco all’immaginazione, con tutte le gambe in evidenza e i fan che perdono la testa. Bellissime sono anche le altre due ragazze anche se è evidente come siano messe in secondo piano e non a caso.

Diletta Leotta in pigiama, Foto party: le gambe fanno impazzire i fan

Diletta Leotta in pigiama su Instagram e il pubblico impazzisce. Un fisico scultoreo e un sorriso che lascia senza fiato. In questa foto sono in molti quelli che notano anche il particolare degli occhiali che sembra non sfuggire. La rendono ancor più dolce e accattivante, con un sorriso che non si può non notare.

La crescita sui social della giornalista si è vista in questi ultimi mesi anche grazie a quanto visto a Dazn dove è diventato il volto principe della trasmissione. Staremo a vedere se continueranno a volare così i suoi post sui social anche se appare già abbastanza scontata la risposta.

Il post su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Pigiama party 💖🍿 Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 3 Nov 2019 alle ore 2:23 PST

