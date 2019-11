De Ligt e Dybala in vista di Lokomotiv Juventus si sono allenati a parte in quel della Continassa una cosa che ha creato subito allarme nell’ambiente bianconero.

I due non sono scesi in campo, rimasti all’interno del JTC, ma non sembrano esserci grande preoccupazione per loro. TuttoJuve ipotizza come i due siano stati costretti a qualche lavoro di palestra. Al momento non sono in dubbio anche se le alternative in quei ruoli di certo non mancano.

Leggi anche —> Sarri prepara tre sorprese

Lokomotiv Juventus, De Ligt e Dybala si allenano a parte

Se dovessero saltare Lokomotiv Juventus De Ligt e Dybala chi scenderà in campo al loro posto. In difesa il ballottaggio è tra Merih Demiral e Daniele Rugani con il secondo che sembra aver superato il primo nelle gerarchie di Maurizio Sarri. Attenzione però anche a ipotesi un po’ particolari vista l’importanza della partita con magari l’inserimento al centro di De Sciglio, ipotesi ovviamente meno probabile.

Leggi anche —> La conferenza della Lokomotiv

Davanti c’è l’imbarazzo della scelta qualora non ci fosse la Joya. Maurizio Sarri l’ha alternato in continuazione a Gonzalo Higuain e potrebbe rilanciare stasera il Pipita, visto veramente molto bene nel finale del derby contro il Torino che ha deciso con un assist proprio per De Ligt. Per il resto non dovrebbero esserci dubbi con gli undici titolari confermatissimi per una gara che si potrebbe rivelare davvero molto importante per diversi motivi e non solo di classifica.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK