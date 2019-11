Lokomotiv Juventus, Semin: “Conta solo l’equilibrio”

Alla vigilia di Lokomotiv Juventus ha parlato il tecnico degli ospiti Semin che è pronto a raccontare come i suoi affronteranno un avversario così forte e importante.

Il tecnico ha specificato: “C’è molta positività nel nostro ambiente. Miranchuk è in gruppo, Smolov recuperato e Joao Mario sta bene. La squadra è in un buon momento di forma. I titolari li decideremo oggi. Anche Krychowiak si è ripreso dopo problemi intestinali”. Vedremo dunque quale sarà la formazione che il tecnico deciderà di mandare in campo.

Lokomotiv Juventus, parla anche Eder

In Lokomotiv Juventus rivedremo anche la punta portoghese Eder, grande amico di Cristiano Ronaldo e in grado di decidere la finale di Euro 2016. In conferenza stampa il calciatore è voluto tornare a parlare ancora una volta del suo rapporto col numero 7 della squadra bianconera, anche se da domani i due torneranno ancora una volta ad essere dallo stesso lato della barricata.

Il centravanti ha raccontato: “Giocando con Cristiano? Per me è un piacere confrontarmi con il miglior calciatore del mondo, il mio compagno del Portogallo. Prepariamo bene la gara e sono sicuro che possiamo vincere”. Si torna poi anche a parlare del suo gol al Saint Denis: “Ronaldo fu sostituito in quella gara. Però non ne abbiamo parlato di recente. Abbiamo solo commentato il gol fatto contro la Juventus in Champions League a Torino.

