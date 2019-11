Juventus, tre novità nella sfida contro il Lokomotiv Mosca

Archiviata la vittoria nel derby, la Juventus pensa al match contro il Lokomotiv Mosca. Ecco i possibili cambi di formazione.

Passati ormai due giorni dalla vittoria nel derby con il Torino, la Juventus è pronta a rituffarsi in Champions League. I bianconeri andranno a far visita al Lokomotiv Mosca, con l’obiettivo di blindare la qualificazione agli ottavi della massima competizion e europea. L’allenatore dei piemontesi Maurizio Sarri starebbe pensando a qualche cambio di formazione.

Juventus, ecco le possibili scelte di Sarri

Le prime indicazioni sono arrivate dalla ripresa degli allenamenti. Danilo dovrebbe tornare titolare, con Cuadrado che potrà finalmente riposarsi dopo un periodo da assoluto protagonista. In difesa potrebbe tornare anche Alex Sandro, che sostituirà De Sciglio, rientrato dall’infortunio in campo dal 1′ contro il Torino.

A centrocampo ci sarà molto probabilmente il ritorno di Khedira, che dovrebbe completare il terzetto con Pjanic e Matuidi. Qualche chance le potrebbe avere però pure Rabiot. Infine, in attacco, certo di una maglia Gonzalo Higuain, in panchina nel derby di sabato. Potrebbe essere quindi il Pipita il partner di Cristiano Ronaldo, con Dybala verso la panchina e pronto a entrare a partita in corso. La giornata di domani scioglierà comunque altri dubbi, vista anche la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK