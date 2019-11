Lokomotiv Mosca Juventus, Calciomercato: Sarri osserva un avversario

Lokomotiv Mosca Juventus sarà un’occasione importante per il calciomercato: Maurizio Sarri infatti osserverà da vicino un talento di proprietà dei russi.

La sfida di Champions League di domani sera in Russia, in programma alle ore 18:55, non sarà soltanto la prima del girone di ritorno di Champions League per i bianconeri, che vogliono mantenere il primato. Sarà anche, infatti, un’occasione d’oro per Sarri e Paratici per osservare da vicino Aleksey Miranchuk, centrocampista classe 1995 di proprietà proprio degli avversari, e che piace -non poco- alla società di Corso Galileo Ferraris.

Lokomotiv Mosca Juventus, calciomercato: Sarri osserva Miranchuk

Le ultimissime news di calciomercato su Lokomotiv Mosca Juventus parlano di alcuni dirigenti della Vecchia Signora letteralmente stregati dal talentuoso fenomeno russo di 24 anni che quest’anno più che mai ha deciso di prendersi la squadra intera sulle spalle non solo in campionato ma anche in Champions League.

La sua duttilità tattica, inoltre, gli permette di posizionarsi sia nel tridente offensivo ma anche in qualità di trequartista e, all’occorrenza, anche in mediana. Insomma, qualità, quantità e diversificazione dei ruoli: oggi Miranchuk è un giocatore completo.

