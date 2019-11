De Ligt infortunio, Juventus: quanto starà fermo? Arrivano aggiornamenti

L’infortunio di De Ligt a poche ore dalla sfida Lokomotiv Mosca Juventus ha messo in allarme tutti: come sta il difensore? Arrivano gli aggiornamenti.

La notizia dell’infortunio di De Ligt è arrivata come un fulmine a ciel sereno prima di Lokomotiv Mosca Juventus: il ragazzo classe 1999, si legge da moltissimi siti, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia che non lo rende abile e arruolabile per la sfida di Champions League contro i russi. Quanto dovrà stare fermo il nazionale olandese?

Infortunio De Ligt, Juventus: quanto starà fermo?

Al momento non si conoscono i tempi di recupero di De Ligt da questo infortunio in quanto, purtroppo, ci vorrà ancora qualche ora per capire l’entità dello stop. Una cosa, però, è certa: non ci sono fratture e la caviglia dal punto di vista osseo sembrerebbe essere a posto, senza lesioni.

I tempi di recupero, quindi, potrebbero essere quantificati in circa 2 settimane, ma nel frattempo i bianconeri devono affrontare i russi in Champions League: chi farà scendere in campo Sarri tra Rugani e Demiral in mezzo alla difesa accanto a Bonucci?

