Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca Juventus: difesa in emergenza

Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca Juventus, le ultimissime news sulla partita di Champions League stasera: la difesa è in totale emergenza, chi gioca?

Le probabili formazioni Lokomotiv Mosca Juventus stasera, gara valida per la prima giornata di ritorno della fase a gironi di Champions League, parlano di una compagine bianconera in emergenza soprattutto in difesa: oltre al lungodegente Chiellini, infatti, sarà assente anche De Ligt a causa di una distorsione alla caviglia: al suo posto è ballottaggio serrato tra Demiral e Rugani, con il primo favorito sul secondo e destinato a fare il suo esordio assoluto in Europa con la maglia della Vecchia Signora.

Probabili Formazioni Lokomotiv Mosca Juventus

Per il padroni di casa ci aspettiamo un compatto 4-5-1 dove Guilherme sarà tra i pali, una difesa composta da Ignatyev e Idowu terzini, con Corluka e l’ex di turno Howedes in mezzo a completare il reparto.

Nella folta mediana gli esterni saranno l’ex Inter Joao Mario e Miranchuk, con Murilo in cabina di regia e Barinov-Krychowiak interni. L’unica punta, invece, sarà Eder.

I bianconeri di Sarri rispondono con il consueto 4-3-1-2 dove Szczesny sarà tra i pali, Danilo ed Alex Sandro saranno gli esterni bassi, con Bonucci-Demiral coppia di difensori centrali. In mediana Pjanic in cabina di regia mentre gli interni saranno Khedira e Matuidi. Sulla trequarti Ramsey è favorito su Bernardeschi, con Ronaldo ed Higuain in attacco.

Lokomotiv Mosca (4-5-1): Guilherme; Ignatyev, Corluka, Howedes, Idowu; Joao Mario, Barinov, Murilo, Krychowiak, Miranchuk; Eder. All.: Samin

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Cristiano Ronaldo, Higuain. All.: Sarri

