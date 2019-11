Lokomotiv Juventus, video gol highlights partita Champions League

Video gol highlights Lokomotiv Juventus: le azioni salienti e le reti di Champions League. Clicca qui per vedere le azioni salienti della partita.

E’ stata una partita davvero divertente quella tra Lokomotiv Mosca e Juventus e nel video sopra in cui puoi vedere gli highlights, i gol e tutte le azioni salienti della partita, potrai rivederle per non perderti nemmeno un’azione importante per capire come è andata la sfida che era valida per la fase a gironi di Champions League, prima giornata del girone di ritorno.

Lokomotiv Juventus video gol highligts partita: azioni salienti

E’ stata una gara davvero equilibrata, con il calore dei russi che ha guidato la propria squadra ed i padroni di casa che sono riusciti a mettere in alcuni frangenti in difficoltà la compagine di Sarri.

Cristiano Ronaldo in alcuni momenti, complice un 4-5-1 piuttosto difensivo, ha fatto fatica a trovare spazio in quanto è stato spesso raddoppiato o addirittura triplicato.

Insomma, non è stata una gara semplice ma, allo stesso tempo, gare come queste per la Vecchia Signora dovrebbero essere la normalità se si vuole davvero competere a livello europeo in maniera importante, da protagonista.

