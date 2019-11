Video Atalanta Manchester City highlights: i gol e le immagini salienti della partita

Video Atalanta Manchester City highlights: ecco i gol e le immagini salienti della partita andata in scena allo stadio San Siro. Clicca qui per vedere la sintesi.

Riscatto e ripartenza. Era questi gli obiettivi dell‘Atalanta nella sfida contro il Manchester City. Allo stadio San Siro di Milano è andato in scena un match godibile e divertente. Di fronte a circa 35 mila spettatori, i nerazzurri hanno provato a metterci orgoglio, fame, determinazione, grinta e carattere.

Video Atalanta Manchester City highlights: la sintesi della partita

Gli uomini di Gasperini non hanno raccolto nemmeno un punto nelle tre precedenti sfide di Champions League e sono reduci dalla brutta sconfitta in campionato contro il Cagliari. Quella odierna era quindi l’occasione giusta per tornare a correre e per dimostrare di essere all’altezza del palcoscenico internazionale e dell’avversario. Di fronte infatti c’era una sorta di macchina perfetta, il Manchester City, che comanda in solitaria il girone C a punteggio pieno con 10 gol fatti e uno solo subito. Insomma, un ostacolo che, quantomeno sulla carta, appariva insormontabile.

Nel video highlights di Atalanta Manchester City si potranno vedere tutte le azioni salienti, i gol della partita e la sintesi di un match che metteva in palio tre punti fondamentali per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Per gli uomini di Gasperini la speranza è sempre e comunque l’ultima a morire. Quella europea, nonostante i risultati, resterà una bella avventura che ha portato una crescita e una consapevolezza maggiore.

