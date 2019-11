Calciomercato Juventus: voce su Mario Balotelli, l’indizio è follia!

Sembra fantascienza per il calciomercato Juventus, ma se ne vedono e sentono di tutti i colori. Un gesto, sportivo, di Mario Balotelli fa partire una voce incredibile.

Dopo lo splendido gol di Douglas Costa contro la Lokomotiv Mosca il calciatore del Brescia ha commentato una storia di Instagram del collega, sottolineando: “Fratello ma quanto sei forte? Mamma mia!”. Parole importanti quelle di SuperMario che non ha mai avuto una grandissima simpatia per la Vecchia Signora e che di certo al momento non rientra nei piani della società bianconera.

Calciomercato Juventus, Balotelli strizza l’occhio ai bianconeri

Il calciomercato Juventus rimane uno degli argomenti più scottanti in casa bianconera. Ed è così che il nome di Mario Balotelli scatta improvvisamente in primo piano, lasciando tutti senza parole. Attenzione a quello che può accadere, fatto sta che il calciatore del Brescia non è proprio il profilo che cerca la squadra di Maurizio Sarri.

Considerando che è stato praticamente messo fuori rosa uno come Mario Mandzukic cosa ci dovrebbero fare i bianconeri? Il suo è stato solamente un gesto sportivo, bellissimo, da cui molti dovrebbero prendere esempio e non un gesto che deve invece portare a una speculazione che non ha veramente senso alcuno.

