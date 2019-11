Infortunio Ronaldo, Juventus: problema muscolare, quanto starà fuori?

L’infortunio di Ronaldo preoccupa la Juventus. E ora si teme che il calciatore portoghese possa saltare la sfida casalinga contro il Milan di domenica sempre di cartello a prescindere dalla classifica.

Inizialmente si pensava a un Maurizio Sarri in vena di colpi ad effetto, tanto che la rabbia palesata da Cristiano aveva fatto pensare ad alcuni addirittura a una rottura. Poi era stato lo stesso allenatore però a specificare che il calciatore non era in grado di continuare, poteva infatti rischiare di arrivare ad avere un problema fisico serio.

Infortunio Ronaldo, Juventus: salta il Milan?

L’infortunio di Ronaldo preoccupa i bianconeri come sempre accade quando questi si ferma. Secondo il Corriere dello Sport però non si tratterebbe di nulla di grave, ma solo di un piccolo affaticamento muscolare che potrebbe portare il ragazzo a tornare molto presto tra i titolari in campo.

Il Corriere infatti pensa addirittura che lo vedremo già domenica in campo. Fatto sta che il problema non ha lasciato indifferenti i tifosi della Juventus. Il problema all’adduttore è stato visto come una minaccia da Sarri che ha deciso di cambiarlo. Sorge spontanea la domanda sul fatto che probabilmente il calciatore a quel punto sarebbe potuto uscire dal campo anche un po’ prima.

