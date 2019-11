Marcus Thuram ha punito la Roma e la sua immagine diventa improvvisamente protagonista. Andiamo a scoprire qualcosa in più su di lui.

Il calciatore francese ha segnato la rete decisiva nella sfida della squadra di Fonseca contro Borussia Moenchengladbach arrivato al minuto 95. Questi è nato a Parma il 6 agosto del 1997, quando Lilian era ancora al Parma appunto. Nel 2012 ha iniziato la sua carriera in primavera nel Sochaux dove ha fatto tutta la trafila delle giovanili. Tra la prima e la seconda squadra dei gialloblù ha fatto il suo esordio tra i professionisti.

Marcus Thuram, chi è il figlio di Lilian che ha punito la Roma?

Marcus Thuram fa il salto di qualità quando tra il 2017 e il 2019 gioca con continuità al Guingamp meritandosi la chiamata della Francia Under 21. Si tratta di una punta centrale con il fisico vero da centravanti, contando su 192 centimetri e buoni spunti sia di testa che di piede. In carriera ha già giocato anche come esterno d’attacco.

Il suo procuratore è Mino Raiola, non uno qualsiasi, che sicuramente dopo questo gol avrà modo di far ancora di più emergere il suo talentino. E’ un giocatore rapido e dotato di buona tecnica personale, anche se c’è da dire che deve ancora crescere un pochino e che per essere un 22enne ha ancora mostrato poco.

Futuro in italia?

Non è da escludere che possa meritarsi già la prossima stagione l’Italia. Sono diversi i club che l’hanno messo nel mirino da tempo. Marcus Thuram al momento però non sembra assolutamente pronto per giocare in un grande club di Serie A, ma per una media realtà potrebbe essere una risorsa. Un anno di transizione che potrebbe permettere al ragazzo poi di meritarsi anche il salto di qualità in una squadra di assoluto livello. In passato anche la Juventus è stata accostata la suo nome.

