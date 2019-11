Calciomercato Juventus, Rakitic nel mirino per gennaio

La Juventus nel calciomercato di gennaio potrebbe provare il colpo Rakitic dal Barcellona. Il croato ormai vive da separato in casa in Catalogna.

Rapido e dotato di grande tecnica ha fisicità ed è in grado di fare la differenza. Riuscirà a calciare da molto lontano grazie a un piede raffinato. Il contratto in scadenza a giugno potrebbe portare la società a cederlo già a gennaio a prezzo di saldo e la Juventus ha fiutato già ora l’affare.

Rakitic accende il calciomercato della Juventus. A evidenziare la voce è Mundo Deportivo che sottolinea come il ragazzo sia ormai fuori dal progetto tecnico della società blaugrana anche perché non intenzionato a rinnovare. Attenzione però perché su di lui ci sono diversi club importanti. In Italia piace anche all’Inter di Antonio Conte che lo aveva sondato l’estate scorsa.

