Demiral, anche l’Arsenal sul difensore della Juventus: la situazione

Demiral ha trovato poco spazio in questi primi mesi di stagione. Il difensore turco della Juventus però interessa all’Arsenal.

Una sola presenza per Merith Demiral in questo primo scorcio di stagione con la maglia della Juventus. Il difensore turco, arrivato in estate dal Sassuolo, non sta riuscendo a ritagliarsi uno spazio importante e a conquistarsi la fiducia di Maurizio Sarri. Ed è per questo che l’ipotesi di una cessione non è del tutto da scartare e da escludere.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal pensa a Demiral

Secondo quanto riportato e rivelato dalla stampa inglese, l’Arsenal starebbe pensando proprio a Demiral. I Gunners sarebbero infatti alla ricerca di un difensore e potrebbero puntare tutto sul turco già nella sessione di mercato di gennaio.

Sul 21enne ci sarebbe anche l’interesse del Milan. Il vero ostacolo per il buon esito della trattativa sembra però esser rappresentato dalle richieste economiche della Juventus. La società bianconera infatti non sarebbe disposta a scendere sotto i 40 milioni di euro. Una cifra importante e che difficilmente le pretendenti del difensore turco saranno disposte a spendere. Insomma, il futuro di Demiral è ancora tutto da decidere e da stabilire. Torino però appare, ogni giorno che passa, sempre più lontana.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK