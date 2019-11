Video Inter Verona highlights: gol e immagini partita

Video Inter Verona: gli highlights, i gol e tutte le azioni salienti della partita dei nerazzurri di Antonio Conte. Clicca qui per vedere la sintesi.

Questa sera è andato in scena l’anticipo di Serie A che ha visto contrapposte Inter e Verona. Il match non era affatto semplice per gli uomini di Antonio Conte che erano chiamati a riscattare la pessima prestazione contro il Borussia Dortmund che ha messo in mostra una compagine a due facce: perfetta nel primo tempo, inguardabile nella ripresa.

Video Inter Verona: gol, highlights e sintesi partita

Nel video Inter Verona, in cui potrai vedere tutti i gol, gli highlights del match e la sintesi completa della partita ufficiale, vedrai come si è comportata quest’oggi la formazione di casa che, dalla sua, ha avuto anche un pubblico che non ha mai smesso di tifare.

I nervi, però, tra Antonio Conte e la dirigenza, continuano a rimanere tesi dopo lo sfogo del tecnico ex Juve e Chelsea alla fine della gara di Champions League persa in rimonta per 3-2: le accuse di alcune scelte di mercato non particolarmente oculate non hanno fatto senz’altro piacere. Insomma, oggi è stata una gara importante in tutti i sensi.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK