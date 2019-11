Calciomercato Juventus, colpo a parametro zero

Calciomercato Juventus, i bianconeri studiano un colpo a parametro zero direttamente dal Manchester United: pronto un nuovo affare alla Pogba?

E’ pronto un altro affare “alla Pogba” in casa Juventus: le basi ci sono tutte, il piano d’azione sta per essere ultimato. Il calciomercato porta con sé tante opportunità soprattutto a gennaio, ma la vera battaglia finale si avrà soltanto in estate, a giugno: Tahit Chong un nome caldissimo.

Calciomercato Juventus, Chong a parametro zero?

Il giocatore, di proprietà del Manchester United, è in scadenza di contratto con i Red Devils e non sembra avere intenzione di rinnovare il proprio rapporto lavorativo con la compagine inglese: è pronto a dire addio alla compagine di Solskjaer con cui si sta allenando anche se milita ufficialmente nella formazione Under 23.

La concorrenza, però, da tutto il mondo è davvero elevata: Tottenham, Barcellona e Siviglia sono pronti ad iscriversi all’asta per portare a casa il giovanissimo ragazzo classe 1999 considerato tra i prospetti più interessanti del calcio mondiale.

Riusciranno a convincerlo a trasferirsi? Paratici e Nedved intanto si mettono in fila e studiano il piano.

