Labiale Ronaldo, ecco cosa ha detto a Sarri

Il labiale Ronaldo scuote i media e crea le solite “interrogazioni parlamentari”. Finalmente si è arrivati a capire cosa ha detto a Maurizio Sarri.

Sono state diverse le ipotesi che sono circolate e tutte molto pesanti, probabilmente per destabilizzare un ambiente che continua ad essere vincente. Da un mandare a quel paese fino a un “figlio di…” nei confronti del Mister che sembra davvero esagerato solo a pensarlo. Dal Portogallo arrivano però i chiarimenti e stemperano l’ambiente. Tutti concordano con l’interpretazione di un “Porra caralho”. Letteralmente la sua espressione era molto simile a un italiano “Che c…o”.

Labiale Ronaldo, quando lo rivedremo in campo?

Nessuna punizione o multa dopo il labiale Ronaldo, il calciatore sarà dunque pronto a tornare titolare già dalla prossima partita. Le ultime parlano però di un chiarimento di fronte alla squadra col calciatore che dimostrerà ancora una volta di essere un uomo di grandissima personalità.

Vediamo come si comporterà di fronte a questo momento di grande difficoltà che però è solo apparente. In molti infatti sperano che sia tutto pronto ad evaporare in una nuvola di fuma. Vedremo quali saranno le evoluzioni naturali legate a questa vicenda.

