Juventus, senti Pjanic: “150 presenze bel traguardo, ma…”

Miralem Pjanic, nella sfida contro il Milan, ha raggiunto le 150 presenze con la maglia della Juventus. Il bosniaco ha parlato di questo traguardo.

Miralem Pjanic è stato senza alcun dubbio uno dei grandi protagonisti più importanti di questa prima parte della stagione della Juventus. Il centrocampista bosniaco, che in questo momento è impegnato con la sua Nazionale, che nei prossimi giorni scenderà in campo per dei match validi per le qualificazioni a Euro 2020. nella sfida di domenica contro il Milan, ha raggiunto un traguardo davvero molto importante: le 150 presenze con la maglia dei bianconeri.

Juventus, importanti parole di Pjanic

Pjanic ha voluto commentare quanto raggiunto con un post sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole: “150 presenze con la Juventus? Bel traguardo ma sono ancora troppo poche. Continuiamo insieme“. Insomma, il buon Miralem non vuole fermarsi e vuole andare oltre. Dichiarazioni che non possono che far felici tutti i tifosi bianconeri.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK