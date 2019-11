Calciomercato Juventus, vicino un giocatore del Brasile Under 17

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici e Pavel Nedved sarebbero vicini ad un accordo con un giocatore del Brasile Under 17 impegnato nel Mondiale.

Si tratta del giovanissimo Yan Couto, terzino destro del Brasile Under 17 che attualmente sta disputando il Mondiale con la sua nazionale. Secondo quanto riporta il Guardian, il ragazzo è considerato tra i 3 talenti migliori del panorama carioca. Couto, di proprietà del Coritiba, dove milita nelle formazioni giovanili ma molto vicino alla prima squadra, è valutato parecchio e questo spaventa molto i dirigenti della Juventus.

Calciomercato Juventus, Yan Couto pallino di Paratici: le cifre

Fabio Paratici è un vero e proprio estimatore di Yan Couto, giocatore di proprietà del Coritiba che sta disputando un importante Mondiale Under 17 con il suo Brasile. Il problema, però, è il costo del cartellino: per meno di 20 milioni di euro il ragazzo non si muove.

A queste cifre, però, difficilmente la Vecchia Signora prenderà parte alla trattativa dal momento che il ragazzo verrebbe aggregato alla Primavera essendo un classe 2002. Insomma, difficilmente il club campione d’Italia verserebbe questa cifra per un ragazzo da inserire nelle sue giovanili.

