Video Gol Ronaldo in Portogallo Lituania gara terminata col risultato finale di 6-0 che ha visto Cr7 siglare una doppietta.

Il portoghese ha creato polemica per la sostituzione contro il Milan con Sarri che parlava per lui di momento non brillante dal punto di vista fisico. Dopo quattro giorni però il portoghese segna una doppietta e sorgono dei dubbi. Che il loro rapporto sia arrivato davvero ai limiti? Clicca qui per il video dei gol.

Video Gol Ronaldo, Portogallo Lituania: tripletta di Cr7 e polemica

Il video gol Ronaldo racconta le gesta di un campione senza tempo, in grado di fare la differenza sempre e comunque anche nei momenti più difficili. Le tre reti fanno crescere la sensazione che a Torino qualcosa non vada, considerando che in molti hanno pensato che non fosse in un grande momento fisico.

Il ragazzo ha dimostrato di saper fare la differenza sempre e comunque, ma anche che a volte non sia facile gestirlo. Sarri lo ha cambiato sia contro il Lokomotiv che contro il Milan per due gare di fila. Una situazione molto particolare che però era stata giustificata con problemi fisici. Cristiano però ha risposto, come sempre sul campo.

