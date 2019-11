Calciomercato Juventus, Kumbulla come Romero?

Il difensore del Verona Kumbulla è finito nel mirino della Juventus. Possibile un’operazione simile a quella fatta con il Genoa per Romero?

Kumbulla è senza alcun dubbio uno dei giocatori più interessanti emersi in questa prima parte della stagione. Il difensore del Verona, viste le sue ottime prestazioni, ha attirato l’interesse di alcuni club di Serie A. Tra questi c’è anche la Juventus, sempre molto attenta ai giovani talenti del nostro campionato.

Leggi anche -> Juventus, occhi su Kumbulla

Calciomercato Juventus, Kumbulla come Romero?

A parlare del futuro di Kumbulla è stato il suo agente Gianni Vitali. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Non nego che sul mio assistito ci siano gli occhi di tante squadre, ma è normale che susciti interesse. Lui al momento è comunque concentrato sul Verona e a gennaio non si muoverà. In estate poi vedremo cosa succederà“. Insomma, parole chiare e che sembrano escludere un trasferimento già nella sessione invernale di mercato, che aprirà i battenti tra meno di due mesi.

È molto probabile però che la Juventus possa impostare con il Verona un’operazione simile a quella fatta con il Genoa per Romero. Kumbulla quindi potrebbe essere acquistato dai bianconeri e poi lasciato agli scaligeri in prestito. Difficile questo accade a gennaio, ma in estate tutto è possibile.

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK