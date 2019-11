Calciomercato Juventus, Sancho è molto più di un’idea

Sancho è un giocatore finito nel mirino della Juventus. L’inglese sarà davvero l’erede di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera?

In casa Juventus continua a tenere banco il caso Cristiano Ronaldo. La società bianconera ha cercato di minimizzare il tutto e di tranquillizzare i tifosi. La situazione appare ancora abbastanza ingarbugliata e, con un contratto in scadenza nel 2021, il futuro non appare così certo. Ed ecco che i piemontesi potrebbero già iniziare a guardarsi intorno per trovare un eventuale sostituto.

Calciomercato Juventus, Sancho il dopo CR7?

Uno dei nomi in lizza per il dopo Ronaldo potrebbe senza alcun dubbio essere quello di Sancho del Borussia Dortmund. Il talento inglese ormai si sta consacrando come una delle stelle del palcoscenico internazionale. E, secondo quanto rivelato dalla stampa spagnola, il suo obiettivo sarebbe quello di lasciare i gialloneri per spiccare definitivamente il volo. Ed ecco che la Juventus starebbe monitorando la situazione con molta attenzione.

I bianconeri dovranno però fare i conti con una concorrenza a dir poco nutrita. Liverpool e PSG, Real Madrid e Manchester United: queste sono le squadre maggiormente interessate a Sancho. Da non sottovalutare nemmeno l’investimento necessario per arrivare al classe 2000. Il suo valore infatti, in questo ultimo periodo, è letteralmente schizzato, andando a sfiorare i 100 milioni di euro. Insomma, molto più di un’idea, ma i passi da fare sembrano essere ancora tanti.

