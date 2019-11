Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus a fine stagione, nel 2020? Calciomercato: CR7 è pronto a salutare Torino per tre motivi: la destinazione.

Cristiano Ronaldo è pronto a dire addio alla Juventus a fine stagione? Gli indizi adesso iniziano a diventare parecchi ed i tifosi dei bianconeri potrebbero ben presto salutare il proprio campione. CR7, che ha un contratto con la società di Corso Galileo Ferraris fino al 2022, potrebbe salutare in anticipo per tre motivi, tutti quanti assolutamente leciti, ma intanto lui fa tripletta in Nazionale con il suo Portogallo.

Ronaldo lascia la Juve? Calciomercato: tre motivi dell’addio

Il primo motivo del -possibile- addio di Ronaldo alla Juve nella prossima sessione estiva di calciomercato va ricercato, ovviamente, nel rapporto ormai compromesso con Maurizio Sarri.

Dopo i due cambi consecutivi, infatti, il portoghese non ha affatto preso bene la scelta tecnica e, per questo motivo, qualcosa nel loro rapporto si è incrinato.

La seconda ragione va ricercata nel rapporto con lo spogliatoio che, ormai, secondo quanto riporta Calciomercato.it, non sembra essere più quello di un anno fa, anche e soprattutto per atteggiamenti come quelli contro Lokomotiv Mosca e Milan.

Il terzo ed ultimo motivo non riguarda l’ex Real Madrid ma soltanto la Juve: come sappiamo, il suo ingaggio pesa parecchio all’interno del bilancio di fine anno e, per questo motivo, un suo addio anticipato permetterebbe alla società piemontese di rientrare e guadagnare una cifra importante dalla sua cessione per risanare le perdite.

