Cristiano Ronaldo, addio alla Juventus? Ecco le soluzioni

il caso Ronaldo continua a tenere banco. Il portoghese potrebbe clamorosamente lasciare la Juventus. Ecco le possibili destinazioni.

Continuano a restare attuali le voci che parlano di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. D’altronde, quanto successo con Sarri durante Juventus Milan, non smette di far discutere e riflettere. Ma quale potrebbe essere la destinazione della stella portoghese?

Leggi anche -> Ronaldo, addio alla Juventus vicino?

Cristiano Ronaldo, ecco le possibili destinazioni

Il lusitano potrebbe decidere di cambiare aria già a fine stagione. Infatti, come riportato dall’edizione odierna de ‘La Repubblica’, i suoi rapporti con alcuni giocatori dello spogliatoio della Juventus sarebbero tutt’altro che idilliaci. Un motivo in più per pensare a lasciare Torino.

Su Cristiano Ronaldo ci sarebbe l’interesse di Los Angeles Galaxy, PSG, Real Madrid e Sporting Lisbona. Le ultime due squadre vorrebbero riavere CR7 per mettere in atto una sorta di ritorno del figliol prodigo. Occhio, sotto questo punto di vista, anche al Manchester United, con l’Old Trafford che impazzirebbe di gioia nel riabbracciare l’attaccante della Juventus. Insomma, tutto appare in evoluzione. Le sensazioni però appaiono tutt’altro che positive. Un addio che potrebbe scombussolare il mercato: per il momento non si può che dire così.

Leggi anche -> Juventus, ecco il possibile sostituto di CR7

Siamo stati selezionati da Google News come sito accreditato, seguici sempre con un CLICK