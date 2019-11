Moise Kean alla Roma è una delle ultime voci di calciomercato. L’ex Juventus potrebbe già a gennaio lasciare la Premier League per sbarcare nella capitale.

All’Everton il calciatore classe 2000 non sta trovando quel salto di qualità che tutti si aspettavano. In 10 partite infatti non è ancora riuscito a segnare, dimostrando una certa fatica ad ambientarsi a un calcio molto diverso da quello che aveva giocato finora. Le 7 reti in bianconero nella scorsa stagione sembrano ormai davvero un lontano ricordo.

Kean alla Roma, Calciomercato: il papà lo spinge a tornare in Italia

Kean alla Roma? Il primo sponsor è suo padre Jean che a Centro Suono Sport sottolinea: “Non ho capito perché la Juventus l’abbia ceduto, ma penso il motivo sia prettamente economico. Ho sentito dire che Maurizio Sarri non lo volesse, dopo che Massimiliano Allegri lo aveva valorizzato. Se mio figlio mi dicesse che la Roma è interessata all’acquisto io ne sarei felice e darei la mia benedizione”.

Parole importanti quelle di papà Jean: “Mando un messaggio diretto a mio figlio Moise Kean: torna in Italia e vieni a giocare a Roma col tuo amico Nicolò Zaniolo. Pensa alla tua carriera da calciatore e non solo ai soldi”.

