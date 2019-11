L’infortunio Alex Sandro sembra aver fatto andare su tutte le furie la Juventus di Maurizio Sarri. Non tanto per quanto accaduto in campo, ma per quello che si è visto fuori.

Il calciatore brasiliano si è fermato per un risentimento muscolare all’adduttore nella sfida contro l’Argentina. Un particolare che purtroppo fa parte del gioco e sul quale non si può dire niente. Quello che non si capisce, e che potrebbe aver fatto storcere il naso a Torino, è la permanenza del ragazzo nel ritiro della nazionale verdeoro.

Infortunio Alex Sandro, la Juventus infuriata col Brasile

Sembra che per l’infortunio Alex Sandro sia stata pattuita la permanenza in Sudamerica insieme alla nazionale carioca. Rimangono però dei dubbi su quanto accaduto e soprattutto sul perché sia stata presa una decisione alquanto difficile da spiegare.

Staremo a vedere quello che accadrà nelle prossime settimane, ma di certo i bianconeri sono consapevoli che quel ruolo è molto delicato in rosa. Questo perché ci troviamo di fronte a un calciatore che ha dimostrato più volte di essere forte, ma soprattutto Maurizio Sarri non ha alternative credibili considerando l’utilizzo praticamente fuori ruolo di Mattia De Sciglio.

Addirittura in quel ruolo il tecnico è stato costretto a schierare Blaise Matuidi quando l’ex Milan era infortunato. Saranno al varo diverse soluzioni, ma pesa l’assenza di Giorgio Chiellini che quel ruolo lo aveva ricoperto a inizio carriera prima che Didier Deschamps gli cambiasse per sempre la vita.

